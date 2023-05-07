柯男被依竊盜、妨害公務、毀損罪嫌送辦。（三峽警分局提供）

三峽警力合力將柯男壓制。（三峽警分局提供）

新北市三峽一名29歲柯姓男子6日清晨在路邊拆解偷來的2輛機車，員警獲報到場要求出示證件盤查，柯男起初佯裝配合，不料卻突然動手攻擊員警，造成員警頭部、身體多出擦挫傷。員警立即請求支援並與柯男搏鬥，最終與趕來的員警合力將柯男壓制逮捕，訊後依竊盜、妨害公務、毀損罪嫌將其送辦。

據了解，柯男疑缺錢花用竟心生歹念，多次偷竊機車零件變賣換現金，4日柯男於新店區偷竊拆解機車變賣零件，並獨自入住板橋區某汽車旅館，隔日退房時疑似因菸頭未熄滅導致房間失火，板橋警方進一步調查發現，柯男涉案正欲追查時又發現柯男再次犯案，於6日凌晨5時前往三峽偷2輛機車，且直接在路邊拆解零件。

警方獲報後到場要求柯男出示證件，同時詢問2輛機車的相關文件，柯男面對員警的質疑表示，是板橋朋友的，但員警調查發現，2輛車的車主就住附近，並要求柯男打電話給車主時查證。柯男見事跡敗露決定逃跑，員警立即喝令他下車受檢，沒想到柯男竟突然出拳攻擊猛毆員警頭部、臉部。

員警奮不顧身與柯男纏鬥，同時呼叫支援，最終支援警員到場合力將柯男壓制逮捕。柯男警詢時供稱，偷車是為了嘗試不同種類的機車，才能飆出車速，還誆稱有情緒上的問題，不知為何會毆打警察。警方訊後將柯男依竊盜、妨害公務、毀損罪嫌送辦。