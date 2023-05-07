有些人天生很擅長隱藏情緒，就算遇到討厭的人事物，他們也能泰然自若，但也有人把情緒全寫在臉上，大陸命理專欄「星座女巫」分享，雙子座、獅子座和處女座如果遇到討厭的人，表現就會相當明顯，甚至只要看一眼他們的表情，就可以輕易找到線索。

▎雙子座

大部分的人不敢輕易表露厭惡的情緒，是因為害怕被對方記恨或報仇，不過雙子座面對討厭的人從來不會有這樣的擔憂，他們認為既然討厭對方，就必須時刻做好和對方爭鬥的準備，想要讓他們討好對方是完全不可能的事情。

▎獅子座

獅子座討厭一個人的時候，就會特別想要讓對方知道，希望對方在得知自己的情緒以後，能識相一點自動閃開，不要再來招惹他們，因為他們一點都不想和對方打交道，因此獅子座不能理解明明討厭得要死，表面卻還裝作很客氣的人。

▎處女座

處女座的脾氣一直以來都比較火爆，所以遇到討厭的人，他們就容易控制不住情緒想要發飆，完全沒辦法裝作若無其事的樣子，更不用說是自然地和對方聊天，因為只要看到對方的一舉一動，他們就覺得渾身不舒服。