竹北天坑事件，廠商使用透地雷檢測，在莊敬五街蒐集5條地底10米的地質結構資料，預針2週完成檢測報告。（羅浚濱攝）

竹北市「豐采520」建案連續發生6次路基塌陷，附近社區居民針對天坑事件發起網路連署，要求縣府查明真相，立委林思銘表示支持，要求縣府盡速進行鑑定、改善並加強監管，讓居民能夠住得安心。

附近社區發起網路連署，希望在建案附近路段，重新進行多點地質鑽探，比對地質變化確認情形，了解現有地質結構安全性，以免再度發生塌陷。

同時，請縣府成立專案對附近建築物進行結構安全鑑定，異常區域責請業者進行鄰損鑑定，並依結果進行補救與賠償，對豐采520建案完工後至少列管10年，期間周邊產生問題，也可列鄰損爭議事件。

「透地雷達比鑽探更快速又便捷找出問題！」縣府工務處長江良淵表示，鑽探一般是工地在施工前，了解地層結構和地下水位的方法，不可能做到全面鑽探，透地雷達則能做全面檢測，分析地層結構及土石密度，從中判讀是否有土石流失情形。

江良淵說，要求廠商在「豐采520」工地週邊的莊敬六街、勝利一路、勝利二路及自強北路，以透地雷達檢測地質及是否有土石流失問題，是能最快判讀的方法。

專業檢測廠商日前已完成特斯拉陷落天坑的莊敬六街檢測，檢測報告預計2週完成，之後每週會對建案四週道路做1次檢測，將連續監測2個月，把蒐集的資料做分析比對。

江良淵指若確認道路地底結構安全，再由竹北市公所將道路坑洞回填，若有土石流失區域，將會採取必要的補強作為。

江良淵指出，這次莊敬六路發生路基塌陷事件，已列為損鄰事件列管，後續會追蹤豐邑建設對社區損鄰部分是否達成和解，若未和解將無法取得使用執照。

林思銘表示，天坑事件包括發照單位縣府及養護單位竹北市公所，首先應盡速完成事件調查與檢測，以最安全、嚴謹方式回填道路坑洞，維護用路人行的安全。

其次，縣府應責成豐邑建設以「豐采520」為中心，大規模向外輻射施作透地雷達探測，確認問題區域地質狀況，該回填的回填、該補強的補強，確保事件不再發生。

林思銘呼籲法務部責成新竹地檢署，針對縣府去年8月「豐采520」第3次坍塌事件後函送偵辦案件，加速偵辦，以釐清責任，防止危害繼續擴大。