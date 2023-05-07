波士頓紅襪邁入了8連勝，儘管費城人猛將哈波（Bryce Harper）回歸還敲出本季首轟，紅襪打線仍靠著單局5分的猛攻，終場以7比4力壓地主費城人。哈波傷癒之後改為擔任DH，5打數2安打，打擊率0.375。紅襪投手克魯伯（Corey Kluber）先發5局失3分，摘下本季第2勝。

紅襪的大局出現在第4局，也就是還不滿5局就把費城人先發左投佛特（Bailey Falter）打退場。紅襪目前21勝14負，其中11場是把對方的先發投手提前KO，位居全聯盟之冠。對方先發投手對紅襪打線的平均自責分率高達6.36，被打得很慘。除了打線經常KO對方先發投手，紅襪自家的先發投手已經連續12場撐滿5局。

佛特本季十分悲情，登板7場吞下0勝6敗，自責分率5.75。他在第4局一上來弄成無人出局滿壘，遭到狄弗斯（Rafael Devers）二壘打撈走兩分。後面奮力拚到兩出局，被阿洛尤（Christian Arroyo）安打再撈兩分，退場前又被馬格爾（Reese McGuire）打下第5分。

紅襪克魯伯被敲了7安，但都沒有大失血，第5局他對哈波投到兩好三壞，選擇正面對決攻擊好球帶，遭到哈波大棒轟出左外野圍牆，主場觀眾歡欣鼓舞。這是哈波2023年球季首轟，他最後一次完整球季（2021年）繳出35轟，上季99場例行賽也有18轟。