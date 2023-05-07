柯姓男子偷竊2輛機車後在路邊拆卸，因形跡可疑遭到民眾報警檢舉。（圖／三峽分局提供）

大膽狂徒！一名29歲柯姓男子6日凌晨在新北三峽路上拆解機車，三峽警分局橫溪所警員蔡建洲巡邏見有異狀，上前盤查才發現柯男為偷車賊，柯男甚至出拳狂歐蔡員，所幸支援警力迅速抵達並順利將柯男逮捕，才未釀出更大災禍。

警方指出，6日清晨5時許接獲民眾報案，稱看見一名頭戴安全帽的男子行跡詭異在路邊拆解2輛機車，便報警處理，三峽警分局橫溪所警員蔡建洲前往查看，求柯姓男子出示證件，並詢問2輛機車證明文件，柯男支吾其詞說車子是朋友的，還說朋友住板橋，但蔡員用小電腦一查，發現兩輛車的車主就住附近，要求柯男打電話給車主時，柯男卻想要騎車落跑，隨後就出拳朝蔡員臉上狂毆打。

警方表示，蔡員毫不畏懼仍持續與柯男纏鬥，一邊制止一邊呼叫警力支援，隨後同所另名警員高正穎趕抵現場，兩人合力將柯男絆倒後壓制在地上，順利將其逮捕帶回所內筆錄。

三峽警分局長許城銘得知員警執勤受傷，也立即帶著水果及藥布趕往派出所慰問警員蔡建洲。（圖／三峽分局提供）

三峽分局蔡姓警員遭偷車賊攻擊，仍奮力制伏對方。（圖／三峽分局提供）

警方查出，這名柯姓男子居無定所，在新北市各地到處偷竊機車零件，這個月4日才在新店地區犯案，4日傍晚他更獨自一人入住板橋地區的汽車旅館後，5日離開後沒多久，房間就傳出失火，是否因菸蒂造成，警消也在釐清，警方正在找尋他的下落時，清晨就被三峽警方查獲。

柯男則供稱，偷車是為了嘗試不同種類的機車的速度，稱有情緒上的問題，不知為何會毆打警察，警方後續依竊盜、妨害公務及毀損等罪將其送辦，柯男另外犯下的失火及偷車案，新店及板橋警方陸續調查究辦中。