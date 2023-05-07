KANGOL編織鐘型帽為夏日簡易、輕便的穿著特性點綴出穿搭亮點。（KANGOL提供）

KANGOL寬沿漁夫帽，掛繩漁夫帽，成戶外遮陽首選。（KANGOL提供）

時序漸入初夏，潮牌KANGOL推出美觀與機能性兼具的帽款，且為慶祝品牌85周年，即日起至14日每個周末在指定地點舉辦巡迴體驗車活動，邀請民眾試戴春夏最新的帽款。此外，一年一度的母親節即將到來，14日前祭出「美帽媽咪」活動，凡於KANGOL門市消費滿6000元，就送限量鐘型帽造型悠遊卡。

KANGOL特別於初夏時節推出兩大系列帽款，編織鐘型帽在視覺上可幫助消費者達到瘦臉效果，更推出紅紫、藍綠以及米白三種多彩設計，為夏日簡易、輕便的穿著特性點綴出穿搭亮點，而材質上採用亞麻或紙纖維，達到如草帽般的透氣性；另一款棉質網面漁夫帽，帽頂區網面透氣設計大幅提升配戴舒適度，更巧妙透過異材質轉化為設計元素，共推出藏青、岩黑、沙黃等三種低明度、高質感配色。

夏季出遊或進行戶外活動時，最害怕炎炎烈日破壞興致，KANGOL首度推出全新帽型「寬沿漁夫帽」，以輕便舒適的水洗材質搭配升級版帽沿寬度，有效於頭頂抵禦豔陽，減少紫外線照射，配色上更選擇最易入門且永不退流行的卡其色、咖啡色、黑、灰、白等百搭大地色，全新帽型為夏季帽款提升更多選擇。另外還有一款台灣獨家限定掛繩漁夫帽，加入機能與潮流感兼具的防風繫繩，避免帽子受強風吹落或因大動作掉落，帽沿上也結合軍用莫力設計，加入織帶以便加掛各式配件，提供純黑與卡其兩色選擇。

今年時逢品牌85周年，KANGOL將於即日起至14日每周周末在新竹、台北等地開啟巡迴體驗車活動，首次打造行動試帽間，邀請民眾一起擔任風潮大使，近距離感受春夏帽款為造型所帶來的多變性與豐富性。除此之外，也推出臉型挑選帽款小教室，讓消費者能夠無痛找到與自己的臉型最搭的帽款。凡於現場試戴帽款，最高可獲得300元抵用券，完成社群分享還可獲得品牌限量木質手機架。