據勞保局統計指出，去年共核發516名勞工職業災害死亡給付，但光交通事故死亡人數就有279人，不僅遠遠超過職災大戶營建業的74人，還比全部在工作場所發生的237人還多，不計入醫療給付在內的交通事故職災造成經濟損失至少就有78億元，勞團表示，因通勤職災不屬職安法所認定的職災，職安署也難著力減少，希望法律能夠齊備、保障勞工權益。

據勞保局統計，2022年上下班交通事故共核發1萬8548件，絕大多數為「公路交通事故」，其中包括1萬7907件傷病給付、417件失能給付及224件死亡給付，非上下班交通事故則有3083件傷病給付、111件失能給付、55件死亡給付及6件失蹤給付，不包括醫療給付，光因交通事故導致的直接損失（如醫療費用及保險給付）達15.6億餘元、間接損失（如事故調查衍生成本等）推估有62.4億，經濟損失至少有78億元。

勞動部職安署職業安全組長朱文勇表示，通勤職災不屬職安法的職業災害，依職安法定義的職業災害為在雇主可指揮監督的「勞動場所」，交通事故時雇主難以直接指揮監督，且交通事故原因多元，難以課責雇主，因此不屬職安法規定的「職業災害」。

勞動部職災千人率統計也排除掉交通事故，勞動部職安署綜合規劃組組長許莉瑩說，職災千人率統計希望反映出「減災成效」，部分交通事故非屬雇主可掌握原因，如有業務員搭乘大眾運輸工具受傷就不屬雇主可掌握原因，才會排除交通事故。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，勞動部曾函釋指出，勞工上下班必經途中意外事故，包括交通事故及其他偶發意外事故，只要不是出於勞工私人行為而違反法令，應屬勞基法的職業災害，依規定，雇主應補償必需的醫療費用、原領工資數，死亡時，雇主還應給與喪葬費及死亡補償，若未給付補償可罰2萬元至100萬元。

但至今仍有部分法官認定通勤職災不屬於勞基法職業災害，台灣職業安全健康連線理事長廖蕙芳說，雖然通勤職災為勞保所定義的職災，但在其他勞動法令則有模糊空間，呼籲應把通勤職災也視為職業災害，讓法律更齊備。