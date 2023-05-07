北市屁孩酒醉起鬨「試乘警車」員警忘記鎖門被記申誡

北市屁孩酒醉起鬨「試乘警車」員警忘記鎖門被記申誡

北市大同分局延平派出所簡姓、黃姓員警，7日上午5點起執行星聚點守望勤務，近6時2人下車站在KTV前廣場執行守望勤務，卻忘記將警車車門上鎖，數名飲酒的「屁孩」發現車門沒鎖，竟坐入副駕駛座嘻笑，並拍攝影片po上網，警方將依《社會秩序維護法》裁處，2名員警則被處分申誡1次。

一名男子今天上午5點59分，疑在星聚點內飲酒後，站在警車旁邊，一旁友人則拿起手機錄影，鼓勵這名男子坐上警車，男子手上還拿著香菸，左顧右盼問「啊警察勒、警察去哪裡！」隨即丟棄菸頭上車，搖搖晃晃上警車副駕駛座。

簡姓、黃姓女警2人發現民眾站在車旁，查看並無異狀，沒有碰觸警車，而此時坐上車的男子已下車在旁嬉鬧，並將影片po上網，警方現已確定屁孩身分，將依違反社會秩序維護法通知說明，亂丟煙蒂部分，將函請市府環保局裁處。不過，2名員警因違反規定被記申誡，車內並無任何物品遭破壞。

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