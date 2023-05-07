黑潮、北回歸線、土石流等自然現象，竟然成為劇中角色，有自己的脾氣和性格！由拾念劇集、無獨有偶工作室劇團與劇作家施如芳三方共同製作的新作《鯨之嶋》，戲說台灣海洋故事。

近年施如芳渴望以各種可能性、載體訴說更多台灣故事。她表示因為疫情，世界看見了台灣晶片之國的實力。她想在作品中點出臺灣「雖小猶大」的隱喻，或許看似微小，但內在卻蓄積著非常關鍵的影響力。

施如芳表示，「看起來不大的地理，看起來不長的歷史，其實有相當豐富的皺褶，值得我們探索。台灣最大的麻煩是不認識自己，如果看清楚你是島，或許就能擺脫孤兒的歷史感，因為海洋的連結如此之強，世上沒有真正的孤島。」

導演李易修以《少年Pi的奇幻漂流》及宮崎駿的冒險故事為創作靈感，並跳脫過往男性為主的英雄歷險劇情，刻意選擇以女性做為劇中的唯一人類角色。

他表示，作品雖然是個奇幻冒險故事，但透過講述一個少女的死亡，其實也包含較沈重的國族議題和意識統合，「作品最初的起點是希望全島的人一起參與這個歷險，我想讓觀眾理解，我們其實都會經歷死亡，但好比自然生態的『鯨落』，死後鯨魚身軀會沉入海底為生物提供養分，延續自然生態。貫穿全劇的『向死而生』哲思，也如同鯨落般，帶出我們經歷人生關卡後，生命因而轉化、重生的體悟。」

此外，作品還挑戰將無形的水、板塊、山神等地理形象以偶戲呈現，透過京劇名伶朱安麗、演員劉廷芳、崔台鎬、劉毓真、陳忻等人操作技巧與演技，將每一個念頭分解成動作，為戲偶注入靈魂，成為演出中的最大亮點。