繼上周連鎖手搖飲店五桐號和麻古茶坊宣布漲價後，老賴茶棧也預告6月1日起調整部分品項價格，老賴茶棧表示，受國際原物料、人事、包材和物流運費等成本上漲影響，6月1日起將調整部分品項售價，最高漲5元，網友忍不住哀號，「只能戒手搖飲了」。

老賴茶棧表示，因國際原物料、人事、包材等成本上漲，再加上物流運費及奶製品等廠商陸續調整費用，導致營運受到影響，決定從6月1日起，全台108間門市部分品項將調整售價，單品項最高調漲5元。若自備環保杯，可現折5元。

除老賴茶棧外，上周「五桐號」和「麻古茶坊」也宣布調整價格，五桐號指出，因物料、包材運輸及人氣成本不斷攀升，從5月1日調整部分品項售價，奶茶類及部分水果茶類共17個品項，調漲3到10元。麻古茶坊也從5月2日調整10個品項價格，漲幅最多5元。

網友看到消息紛紛留言，「一杯手搖飲料超過60我都拒喝」、「好險我沒有喝手搖的習慣」、「要戒飲料了」、「20年來經濟最好」、「只能戒手搖飲了」、「漲吧！戒飲料靠你們了」、「他們家紅茶去年才從30元漲到35元欸」。