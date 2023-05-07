香港性感女星邱淑貞與時裝公司創辦人沈偉嘉的女兒沈月，繼承母親的優良基因，被封為「最美星二代」，日前她在IG上曬出與天王周杰倫的合照，還透露與周杰倫一起吃午餐，讓許多網友驚呼「根本是周杰倫開唱前和邱淑貞愛女做1事 粉絲買不到票在場外野餐」。另外，周杰倫的魅力十足，就算沒買到票，也有粉絲直接拿出野餐墊坐在場外聽歌。

周杰倫近日在香港連開7場演唱會，昨（6）日是演唱會的第2天，身為粉絲的沈月也到場支持，除了在限時動態節錄周杰倫唱歌的畫面，「哥哥最厲害」、「太有才華了」，還曬出與他的合照：「雖然今晚要表演，但您還是來跟我們聚聚吃午飯，謝謝Jay哥哥～您是最棒的！」

雖然沈月關閉了IG的留言功能，但有許多粉絲在微博表示羨慕「已經是VIP級的了」，還有網友大讚她越來越漂亮，「根本是年輕版的邱淑貞」、「繼承了媽媽的優良基因」、「小美女長大了」、「好喜歡他們兩個人的合照」、「最後一張好像張柏芝，好美」。

此外，周杰倫首次在香港開戶外演唱會，預計7場會突破14萬歌迷到場，且有許多粉絲因為買不到票，直接準備野餐墊坐在場外聽他唱，就算無法進場，也要在場外感受現場的氛圍。還有粉絲在開唱時向他告白：「杰倫我愛你，我等這一刻等了十年，杰倫我想說你是最厲害的，永遠第一名。」他則害羞回應：「其實昨天那個來探班的（張學友），才是第一名。」不僅逗趣反應笑翻全場，同時可感受天王親民且幽默的一面。