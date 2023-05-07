雷雨釀禍！高雄市湖內區中山路一帶因雷雨造成高壓導線燒損及橫單脫落，造成近4000戶居民停電，台電接獲線報後，緊急派員到現場搶修， 目前已有1912戶已經復電。

雷雨造成高壓導線燒損 。（圖／台電提供）

台電緊急到現場搶修。（圖／台電提供）

雷雨造成高壓導線燒損 ，台電派員到場搶修 。（圖／台電提供）

雷雨造成高壓導線燒損 ，台電派員到場搶修 。（圖／台電提供）

台電表示，今天下午1時2分於湖內區中山路、中華街、仁愛街、保生路及福生ㄧ街等一帶共3914戶停電，於下午1時48分已經復電1912戶，目前停電2002戶，事故原因研判因雷雨造成高壓導線燒損及橫單脫落，人員現在仍在現場搶修中。