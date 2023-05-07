母親節前夕，越南籍新住民阮金凰（右）獲得家扶基金會「全國自強母親表揚」。（北家扶中心提供／張毓翎台南傳真）

越南籍新住民阮金凰與丈夫育有2兒，某次意外失去右前臂，讓就業更為艱難，但她不因此放棄，反而努力進修通譯課程來幫助他人；7年前，丈夫身體出狀況無法工作，她便勇敢地承接起家中農地、種植黃秋葵，撐起一家生計。母親節前夕，阮金凰獲得家扶基金會「全國自強母親表揚」，肯定她雖遭逢逆境，仍積極面對人生的精神。

阮金凰剛嫁來台時，在木材工廠工作，但有次工作時，右前臂不慎捲入機器必須截肢，出院後不僅要重新適應生活，也不容易找到工作，當時從事板模工作的丈夫，支持她參加通譯服務課程，最後她也順利通過越語、中文的通譯資格，在台南白河地區從事通譯服務，協助同樣生活遭遇困境的越南姊妹們了解台灣的福利與法規。

不料，阮金凰的丈夫2016年因病倒下、無法就業，但她不因此氣餒，於是重新整理夫家長輩留下的2分農地、種黃秋葵維生。從農看天吃飯非常辛苦，她為了節省成本，從種植、施肥及採收幾乎不假他人手，且因為黃秋葵生長有季節性，她輪作紅辣椒來增加收入，丈夫雖身體狀況不佳，不過還能在工寮協助装箱事宜。

每天農田內的工作結束後，阮金凰換下一身農務髒衣後，開始準備一家人的晚餐，缺了一隻手，但是在切菜、備料以及料理的動作都很俐落，小兒子會在旁協助廚房內的洗菜、洗米與端盤工作，全家人一起用餐、聊聊生活小事，對她來說，就是忙碌一整天最棒的回饋。

面對這樣人生，阮金鳳說，就算上天給了許多打擊，但她還是要為心愛的家人努力生活打拚，讓生活變甘甜。