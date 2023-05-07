苗栗縣長鍾東錦等人到場聲援。（徐耀昌辦公室提供／李京昇苗栗傳真）

前苗栗縣長徐耀昌（中）接受支持者贈與木雕球棒。（徐耀昌辦公室提供／李京昇苗栗傳真）

前苗栗縣長徐耀昌爭取國民黨立委初選，他7日在頭屋鄉信仰中心文德宮舉辦首場見面會，現場吸引將近300多位支持者齊聲為徐加油，苗栗縣長鍾東錦等人到場站台，更有支持者贈與1支木雕刻成的球棒，象徵徐耀昌此次出馬角逐立委將是「強棒出擊」。

徐耀昌今天的見面會上，除鍾東錦到場加持，頭屋鄉長徐鑫榮、苗栗縣議員楊明燁、徐功凡、余文忠以及多名頭屋鄉代表、村里長都前往參加，齊聲高喊「徐耀昌加油、徐躍昌當選」，頭屋鄉代表江貴熙更送上木雕刻成的球棒。

苗栗縣長鍾東錦指出，苗栗縣政府預計將在明德水庫，建設環湖自行車道以及碼頭區重建綠美化工程，日前特地前往中央部會爭取經費，初估將近新台幣10億元，但並非所有經費都由中央買單，縣政府還要準備地方配合款，這個時候就要有一個對地方和中央都十分熟稔、而且具有十足經驗的立法委員，才能順利從中央爭取預算、同時降低縣政府負擔，而現階段最適合的人選，就是「徐耀昌」。

鍾東錦表示，有人喊出世代交替，這當然是正確的作法，不過時下的世界潮流除世代交替外，更重要的是「延緩退休」，由於醫療、科技的進步，延緩退休將成為未來的趨勢，因為只有借重前人的經驗配合提攜後進，2者並行，才能讓不同世代更加融合，避免發生世代衝突。

徐耀昌指出，頭屋交流道就是在他擔任立委期間，為地方爭取而來，如今看來，果然順利帶動頭屋繁榮與交通便利，而8年縣長任期，為縣府減債100億元，招商引資更達1兆160億元，也總算是不辱使命；下個階段，經過苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌的催促與鼓舞，他們都認為在這個關鍵時期，必須要有一個熟手在中央，才能繼續帶著苗栗向前衝，因此毅然決然重披戰袍，懇請鄉親再度支持。

徐耀昌也在臉書寫下，雖然很多人嘲諷他老了，但他可以理解，不過歲月已經磨去我身上的所有稜角，讓他不慍不火、不疾不徐，也不反擊，不撕裂，大家一起牽手才能走更遠。他用30年歲月換來中央豐富資源與人脈，他想把這些能力與寶藏，全力傾注回苗栗，用在他的故鄉，邀請大家一起支持他。

頭屋鄉長徐鑫榮表示，看到這麼多鄉親站出來力挺，心中大石頭總算放下來，因為清晨下著大雨，9點多天空中才散發出些許陽光，讓鄉親可以方便的來到文德宮參加見面會，果然是神明保佑，因此懇託鄉親「唯一支持徐耀昌」，讓徐耀昌可以為苗栗縣政、為鄉親再度作出最大的貢獻。

議員楊明燁、徐功凡以及苗栗縣議會無黨籍聯盟總召余文忠，則是異口同聲表示，國民黨苗栗第2選區立委初選，採全民調方式，7個題目中有3題是有關於候選人部份，鄉親如果接到電話，針對候選人題目，懇請鄉親不管問題之中有沒有徐耀昌的選項，都統一回答唯一支持「徐耀昌」，而且一定要回答完所有題目，才能順利把徐耀昌送進立法院，繼續為地方爭建設，為鄉親謀福利。