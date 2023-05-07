我國友邦聖克里斯多福及尼維斯副總理韓利8日至12日率團訪台，外交部今天表示，副總統賴清德將親自接見，就兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見，訪團此行也將參訪台中港風力發電站及能源科技公司。

由韓利率領的訪團成員包括公共工程、能源及水電、交通、資通訊科技暨郵政部長梅納、無任所大使道格拉斯與納塔尼爾森，以及教育部次長琵絲塔娜等官員，外交部表達誠摯歡迎。

外交部副發言人蕭光偉表示，此行是韓利在副總理任內首次訪問我國，為示重視，賴清德副總統將親自接見，並與韓利就兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。

在台期間，韓利也將會晤外交部長吳釗燮並接受吳釗燮款宴，另將參訪勞動部勞動力發展署中彰投分署、台北市立文山特殊教育學校、台北市立大安高級工業職業學校、台中港風力發電站、創奕能源科技股份有限公司及國立故宮博物院等經建文化設施。

他說，聖克里斯多福及尼維斯於1983年與我國建交以來，兩國在醫療、教育、觀光、資通訊、婦女賦權、氣候韌性及永續發展等領域密切合作，成果十分豐碩。

蕭光偉指出，今年4月4日克國國會全體議員無異議通過決議，支持台灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際刑警組織（INTERPOL）及國際民航組織（ICAO）等國際組織，具體展現克國不分黨派一致堅定支持我國國際參與。

他強調，我國將持續深化與克國在各項領域的合作關係，共同增進兩國人民福祉，落實聯合國永續發展目標。