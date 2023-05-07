台中震大金鬱金香酒店打出「5月女王月」口號，大手筆推出一系列住宿、餐飲活動優惠。（震大金鬱金香酒店提供／陳淑娥台中傳真）

台中震大金鬱金香酒店打出「5月女王月」口號，大手筆推出一系列住宿、餐飲活動優惠。（震大金鬱金香酒店提供／陳淑娥台中傳真）

台中震大金鬱金香酒店打出「5月女王月」口號，大手筆推出一系列住宿、餐飲活動優惠。（震大金鬱金香酒店提供／陳淑娥台中傳真）

台中震大金鬱金香酒店打出「5月女王月」口號，大手筆推出一系列住宿、餐飲活動優惠。（震大金鬱金香酒店提供／陳淑娥台中傳真）

母親節即將來臨，台中震大金鬱金香酒店打出「5月女王月」口號，大手筆推出一系列住宿、餐飲活動，凡母親同遊雙人房免費升等4人家庭房再加贈自助早餐；另外，女性平日用餐享4人同行招待母親午餐1份，心動的女王們快把握光輝五月天。

震大金鬱金香酒店表示，母親節將屆，酒店不僅針對5月13、14號兩日，更擴大整個5月都是女王月，讓歡度母親節更加彈性。

震大金鬱金香酒店推出一系列住宿、餐飲活動，住宿面主推母親同遊雙人房免費升等4人家庭房，等同於享3折優惠，每房僅需3980起，每日限量5間，專案包含2客自助早餐或Semi Buffet早午餐外再加碼贈送母親免費一份自助早餐或Semi Buffet早午餐。中式宴席推出「媽咪水噹噹養生美顏桌宴」， 10人桌席每桌9000＋10％，小家庭更提供5人桌席只需4500＋10％。

禾憶餐酒館則祭出「女王有請」活動，女性午、晚用餐即贈送「香煎伊比利豬佐蒜味蘑菇」，Semi-Buffet午餐每位550起，女王們平日用餐享4人以上同行，招待母親午餐一份(以最低價位為準)，晚餐不分平假日，母親同行享4人分享餐優惠價每組3580＋10％元。相關母親節預約諮詢請洽04-2657 7001(優惠活動詳情以酒店公告為準)