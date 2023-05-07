PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，市場認為下半年美國景氣陷入成長停滯機率上升，並同步預期年底聯準會將宣布降息，在前景不明朗的環境下，股市出現震盪的機率升高。而在台股短線方面，本月底台北國際電腦展COMPUTEX即將登場，主題聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、創新與新創、綠能永續等主題，不少科技指標大廠高層都將到場共襄盛舉，有利於相關族群表現，另外，隨時間進入股東會旺季，公司所發布的營運展望與股利政策亦將成為市場焦點。

安聯投信台股團隊表示，台股中長線可留意兩大方向：一是電子成長趨勢，聚焦科技發展長線發展，如人工智慧(AI)、智慧物聯網、資料中心等，主要是考量工業機器人及自動化需求、AI發展、資料中心及雲端需求等趨是將持續；一是抗景氣循環，聚焦政策帶動的趨勢，如再生能源、儲能、國防航太、生技製藥及電動車相關等。

日盛MIT主流基金研究團隊指出，基於利率環境已趨於樂觀，操作策略上將聚焦企業基本面，而台股電子業庫存仍以半導體上游較為嚴峻，下游逐漸去化且健全，但需求將因高通膨而稍嫌不如預期，即便最壞情況已過，但復甦會非常緩慢。預期台股2023上半年遭遇企業獲利下修雜音、基本面承壓，但下半年至2024全年將顯著好轉，因此加權指數可望呈現緩步向上攻堅。產業觀察重心將放在AI Server供應鏈，包括矽智財、伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、散熱等優勢焦點族群

整體而言，孫傳恕認為，有鑒於景氣仍在谷底調整階段，至下半年前台股將處於震盪格局，此時可趁市場拉回時，布局中長線科技類成長股，以迎接下半年起的電子產業成長，包括伺服器、Gaming、新規格產品等庫存回補需求逐漸恢復，建議聚焦半導體、伺服器、關鍵電子零組件配置，另外，可同步檢視獲利持續擴大修正及庫存調整落後的產業，進行汰弱留強持股調整。