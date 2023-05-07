馬來西亞玉靈宮「朝麻媽」到雲林縣北港朝天宮謁祖，充滿異國風情。（張朝欣攝）

馬來西亞玉靈宮分靈北港媽祖「朝麻媽」7日回娘家，前往雲林縣北港朝天宮謁祖，並參加8、9日的北港媽祖遶境活動，玉靈宮此行迎請媽祖神尊來台，一度因國外航空公司拒絕媽祖神尊安座在機位上，差點無法成行，幸好中華航空伸出援手，一行人都覺得媽祖冥冥之中保佑著大家，非常神奇。

位於馬來西亞雪蘭莪州的玉靈宮，由宮主洪秀麗率29名信眾，迎請20尊神明陪同「朝麻媽」回娘家，信眾除了來自雪蘭莪州，還有檳城與九州信徒，大家被台灣媽祖文化吸引，要來體驗北港媽祖遶境，一行人6日抵台夜宿台中，7日搭車到北港朝天宮，由朝天宮董事蘇健榮迎接。

洪秀麗表示，玉靈宮供奉七爺八爺、哪吒三太子為主神，2016年得到七爺指點，要信眾去台灣了解媽祖娘娘的文化，並提示台灣有間廟宇的名字有「朝」字，馬來西亞主要是拜觀音娘娘，很少人知道媽祖娘娘，經台灣友人協尋，2017年派員到北港朝天宮參訪，並分靈北港媽祖回馬來西亞安座供奉，2018、2019年均組團到朝天宮謁祖。

洪秀麗說，2020至2022年因新冠肺炎疫情無法到台灣，今年總算可以帶媽祖回娘家了，沒想到之前預定機票的航空公司因被其他公司收購，不接受任何神尊乘坐在飛機座位上，大家一陣慌亂，祈求媽祖幫忙，結果中華航空公司願意讓神尊搭乘飛機，順利解決問題，「真的是媽祖有保佑」。

蘇健榮指出，北港媽祖信眾遍及海內外，玉靈宮分靈北港媽祖後，信眾日益增加，媽祖在馬來西亞保佑大家平安順利，並讓媽祖信仰在異國落地生根，此次除回台謁祖，也會參加8、9日的北港媽祖遶境活動，藉此更加深入了解北港媽祖宗教文化。