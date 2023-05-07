聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西今天警告，俄羅斯控制的札波羅熱核電廠周邊狀況「越來越難預測，可能很危險」，呼籲採取措施確保電廠安全運轉。

路透社報導，葛羅西（Rafael Grossi）表示，札波羅熱（Zaporizhzhia）附近的安赫德鎮（Energodar）正在奉俄羅斯任命的州長命令進行疏散。

葛羅西在國際原子能總署官網上說：「札波羅熱核電廠附近的整體情況越來越難預測，可能很危險。」

「我非常擔心這座電廠面臨的非常真實的核安全和維安風險，我們必須立即採取行動，防止一場嚴重核事故的威脅，以及其對居民和環境造成的相關後果。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2022年2月全面入侵烏克蘭，數天之後俄軍占領札波羅熱核電廠。電廠附近經常發生交火，雙方互控對方。

葛羅西上次是在3月造訪這座歐洲最大核電廠，是他與雙方對話，確保就保護措施達成協議，讓核電廠得以安全運轉的努力的一環。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1120507