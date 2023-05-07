全家FamiCollection陸續推果茶、新冰等，其中葡柚四季青及蜜桃春烏龍，分別添加29％及33％果汁，標榜茶香、果香優雅綻放。（全家提供）

全家Fami!ce「白葡萄霜淇淋」整體酸甜果韻不澀不膩；綜合口味則搭鮮乳坊小農牛奶霜淇淋，口感更濃郁香醇。（全家提供）

萊爾富迎接夏日清檸季，將美式咖啡與檸檬結合打造新品項，也有添加氣泡刺激口感的選擇。（萊爾富）

萊爾富限時推Hi Café 特大杯冰檸檬美式咖啡、特大杯冰檸檬氣泡美式咖啡享單件特價59元，再送動物湯匙。（萊爾富）

OKmart「陶板屋桑椹醋冰沙」酸爽滋味飄散桑椹香氣，65元。（OKmart提供）

氣溫逐漸攀升影響食慾，超商觀察每到夏日，民眾味覺就會轉為喜愛清爽、酸甜等開胃商品，使相關品項銷售翻倍，其中熱銷商品包括果凍、水果風味的冰品與飲品等。業者趁勢開賣一系列以水果做延伸的消暑點心，用鮮果獨特果香與甘甜攻克消費者味蕾，買氣衝高至少1成。

7-11首推「北辰一口果凍」，結合麝香葡萄與草莓2種水果風味，標榜酸度低且甜味十足，冰鎮享用更暢快；OPEN!家族也推全新海洋設計的西班牙手工糖，多款夏季水果風味，滿足視覺與味覺雙重饗宴，30日前任選2件8折，3件77折。同時展開水果大賞主題，16日前指定切片水果包括愛文芒果等享任選第二件8折。

全家Fami!ce全家霜淇淋推消暑新口味，5日起開賣「白葡萄霜淇淋」，添加果肉金黃、甜中帶酸、口感清新的西班牙Airén白葡萄果汁，使霜淇淋口感如雪酪般細膩又爽口，5月10日前嘗鮮價只要45元。自有品牌FamiCollection同時推果茶新品，號稱FMC葡柚四季青、蜜桃春烏龍分別添加29％及33％果汁，入喉可感受茶香融合果香，即起至30日任選2件特價55元。

萊爾富迎接夏日清檸季，將微酸檸檬汁與美式咖啡結合打造「Hi Café 特大杯冰檸檬美式咖啡」，微苦滋味混合檸檬香氣；另有黃金柚醬與美式咖啡結合的「冰黃金柚香氣泡美式咖啡」，即起至30日Hi Café 咖啡全品項第二杯5折，買特大杯冰檸檬美式咖啡、特大杯冰檸檬氣泡美式咖啡享單件特價59元，再贈動物湯匙。

OKmart獨家推出「陶板屋桑椹醋冰沙」，帶有淡淡桑椹香氣與酸甜口感；「石二鍋冬瓜檸檬冰沙」則採用檸檬原汁與純正冬瓜磚熬者冬瓜茶，依黃金比例調配混和，香甜冬瓜味搭配清爽檸檬汁交織沁涼滋味。