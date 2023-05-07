動土典禮「眾星雲集」，董事長吳定發（左4）、總統府祕書長林佳龍（右4）、經濟部長王美花（右2）、彰化縣長王惠美（左3）等人到場外，還有超過40個海內外企業參與。（吳建輝攝）

吳定發說，二林廠預計2024年完工投產，目標創造5000億產值、全球電動巴士龍頭。（吳建輝攝）

成運汽車在彰化二林中科園區興建全台首座電動巴士產業園區，7日上午舉行興建工程動土典禮。（吳建輝攝）

成運汽車在彰化二林中科園區興建全台首座電動巴士產業園區，7日上午舉行動土典禮，在董事長吳定發及總統府祕書長林佳龍、經濟部長王美花、彰化縣長王惠美等人見證下完成動土，吳定發說，二林廠預計2024年完工投產，目標創造5000億產值、全球電動巴士龍頭。

動土典禮可以說是「眾星雲集」除了中央與地方官員之外，還有超過40個海內外企業參與，包括台塑、大同、東元、緯創、國泰、國光、欣欣等等，就連日本東芝、日本兩備集團也派代表到場，場面盛大。

林佳龍致詞時表示，成運投入汽車產業20年，在電動巴士是國家隊認證的火車頭，為台灣開創智慧運輸新篇章，未來也將進軍國際市場；王美花指出，國際上可以做電巴的國家不多，未來成運與台灣電子、電機產業共同結盟，加上政府政策推動扶植下，相信未來能在國際電巴產業占有一席之地。

吳定發說，成運二林電動巴士產業園區不僅是全台首座，也是全亞洲地緣政治下大陸以外的最大電動巴士專業園區。目前已經與緯創、大同、東元，台塑、輝創、義隆、寶錄、公信，飛宏、旭準、起而行、格斯等47家公司對接中，共組電動巴士國家隊。

要感謝交通部、經濟部大力推動，給予成運很大支持，包括彰化縣長王惠美、議長謝典林協助，讓二林電巴園區快速進入動工；最後要感謝所有成運同仁，二林電巴園區是成運建立全球電巴主要供應鏈的第一步，未來目標成為全球電動巴士的主要供應鏈。

王惠美表示，成運汽車董事長吳定發非常有智慧選擇彰化，彰化是傳產重鎮，80％汽車零組件都在彰化生產，未來綠能產業群聚，經濟效益更大，呼籲還沒進駐彰化的企業要快點進駐；也拜託總統府祕書長林佳龍及經濟部長王美花，隨著二林中科園區發展，希望二林彰南捷運能夠盡速審核。

成運二林電巴園區佔地20公頃，斥資25億元打造，結合上下游供應鏈與自動化的智慧生產線，年產量KD件2萬輛，與CBU整車6千輛，不僅為台灣第一座電動巴士園區，更為全亞洲大陸以外最大的電動巴士產業園區，將成為全球電動巴士的主要供應鏈，目標創造5000的電動巴士產值。