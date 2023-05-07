近日澳洲交換生因老鼠藥中毒事件在台灣倍受關注，屏科大鳥類生態研究室研究員洪孝宇發現，這幾天看到不少評論，但似乎缺少一個面向，就是老鼠藥的管理問題，因此建議應該嚴格納管。

有人說他這輩子沒看過老鼠藥，澳洲交換生吃到的老鼠藥是哪裡弄來的？洪孝宇表示，在台灣要取得老鼠藥超級容易，不只里長會發，一般大賣場、超市、甚至網路上都可以合法販售老鼠藥，而且還非常便宜。

他認為，農民要買農藥都必須到合格的農藥行購買，還要登記身分，而且農藥不得在網路上販售，但是劇毒的老鼠藥卻隨處可得，原因就是現在老鼠藥幾乎都登記為一般環境用藥。

另有不少人說，老鼠藥堅硬無比，而且還有添加苦味劑，怎麼可能大量吃下肚而不自知？原來有液態老鼠藥，可以用喝的。事實上老鼠藥的劑型非常多樣，有餅乾狀、粒劑、粉劑、糊狀劑、液劑等等。

洪孝宇直言，老鼠藥除了對人有危險，更嚴重的是造成生態危害，包括其他動物直接誤食，及鼠類天敵的次級毒害。目前在台灣販售跟使用老鼠藥完全沒有規範，愛放哪就放哪，愛怎麼放就怎麼放，所以時常看到公園放老鼠藥滅鼠，卻被毛小孩誤食的新聞。

而農夫在田裡放老鼠藥，間接造成台灣許多猛禽體內都驗出老鼠藥，甚至很可能是造成黑鳶生存危機的主因之一。

因此他強烈建議環保署，盡快重新檢討老鼠藥的管理辦法，首先要禁止販售對人有危險的劑型（如粉劑、液劑），然後限制老鼠藥通路和制訂使用規則，讓台灣人能夠慢慢改掉愛用老鼠藥的習慣。