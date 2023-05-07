小甜甜和前夫宋晉賢今年3月簽字離婚，結束2年的婚姻關係，由於在網路上多次隔空交火，讓她坦言未來連朋友都做不成，未料，她近來再次發文怒槓前夫把家人拿來當作秀工具之外，也點名女星何美「不要玩弄家人」。

小甜甜日前發文痛批前夫宋晉賢不要把家人當作秀工具，眼見女星何美拿狗眼鏡給家人戴，不忘隔空提醒對方「不要玩弄家人」，對此，何美澄清兩人互不認識，只是剛好在活動上碰到面，不過合照完後就各自散去，並未有過多交集，對此，小甜甜先是曬出影片，接著發文反擊：「原來根本沒玩在一起，根本不認識，根本沒互動，根本玩人家的孩子，是這樣子喔？我真的也是長見識了」。

小甜甜PO影片打臉何美。（圖／小甜甜 張可昀臉書）

小甜甜眼見何美對著鏡頭擺出燦笑，忍不住質疑：「不太像完完全全沒見過不認識」，接著指出何美或許不懂身為人母會多在乎家人，但希望她能顧及家人感受和多觀察表情變化，更撂下狠話：「我不在乎你們誰跟誰怎樣，這真的完完全全不甘我的事，但我看到我的家人被弄成這樣，又是嚴重的另一回事了」，還不忘向對方喊話：「人可以選擇說話跟不說話，如果你選擇說話那就請你說真話」。

根據《三立新聞網》報導，小甜甜指出何美在影片中笑得相當燦爛，卻說和前夫宋晉賢沒交集，才會曬出影片佐證打臉對方，並強調「我真的很討厭說謊」，接著指出若讓家人處於不舒服狀態，也算是一種虐待，如今家人是自己在乎的一切，強調不惜用生命捍衛對方。