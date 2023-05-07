嘉義縣長翁章梁切蛋糕祝寄養家庭父母親母親節快樂。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁送康乃馨給寄養家庭祝母親節快樂。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市王振宇及林欣儒夫妻榮獲全國績優寄養家庭。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市王振宇及林欣儒夫妻，悉心照顧先天心臟病早產兒「妹妹」，視如己出，帶她定期回診、做心臟手術、接送早療復健，榮獲今年全國績優寄養家庭；嘉義家庭扶中心表示，身心特殊、0至3歲嬰幼兒安置需求大，寄養家庭招募愈來愈困難。

林欣儒原本是保母，2019年受到嘉義市政府號召而加入緊急安置的寄養家庭，與老公王振宇一起照顧早產患有先天性心臟病的「妹妹」，夫妻倆從她7個月大照料到現在5歲了，他們帶妹妹到台中定期回診，陪她做心臟手術、按時給孩子服藥以控制病情、接送早療復健，讓她感受到如同親人關懷的家庭溫暖。

林欣儒說，照顧特殊孩子需要更多時間與耐心，要學習特殊兒少的照顧知能與技巧，她感謝親友家人們的支持，還有醫院、幼兒園、早療機構等相關資源網絡人員協助，雖 然辛勞加倍，但看到孩子的笑容時，就覺得一切都值得。

林欣儒說，「我們的一小步是孩子的一大步」，希望有更多家庭一起加入寄養家庭行列， 用家的溫暖和力量，共同守護孩子的未來。

嘉義縣寄養家庭顏銘志、梁瀞云夫妻，也榮獲今年全國績優寄養家庭，他們投入寄養服務至今邁入第16年，共照顧過18名受虐、疏忽照顧的孩童，其中有14名是未滿2歲的嬰幼兒。

顏銘志、梁瀞云目前持續照顧2名特殊孩子，分別有先天性腎上腺增生症、自閉症及綜合性發展遲緩幼兒，為了照顧特殊兒，梁瀞云積極參加個別教學服務，每周1小時車程往返嘉義市做早療復健或回診治療，用心陪伴慢飛天使。

嘉義縣長翁章梁說，謝謝所有的寄養家庭，用心陪伴原生家庭出問題的孩子能在寄養家庭中快樂的成長，期待有更多家庭加入寄養家庭行列，讓我們更有能力接住每一個需要幫助的孩子。

嘉義家扶中心表示，目前有45戶寄養家庭，嘉義縣市各34戶、11戶，共照顧51名兒少年，尚有1名待安置，近年來發展遲緩、身心障礙、情緒障礙、特殊疾病、0至3歲嬰幼兒的安置需求大幅增加，寄養家庭招募困難或折損。