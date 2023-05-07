1977年以《再見女郎》拿下奧斯卡影帝的李察德雷福斯近期在訪談中講出令網友反應十分兩集的一段話，他指稱：「奧斯卡金像獎現在針對多元文化所設下的條件真令人噁心」，此話一出他的社群媒體被灌爆。

奧斯卡金像獎自2024年開始將為「最佳影片獎」設立標準，劇組裡面必須達到一定比例的演員或是工作人員，需來自不同的種族或是族裔群體。德雷福斯針對這個標準表示：「我不認為我們應該屈服於時下的道德觀念，我們從事的既是商業也是藝術」，隨後繼續補充：「我不認為美國的任何一個多數族群或是少數族群都需要被這樣照顧」，李察德雷福斯認為在無論藝術或是商業底下，其實都是平等的，沒有誰需要被這樣對待。有鑒於美國過去的歷史，黑人在任何一個產業都會受到放大檢視，李察德雷福斯針對此則表示，大家都是平等的，無需因為對方是黑人就過度包容，大家平起平坐，才是真正的公平，而非過於政治正確地去庇護。

現年75歲的李察德雷福斯不僅曾拿下奧斯卡金像獎最佳男主角，他在70年代也是紅極一時的知名演員，他最著名的代表作則是無人不知無人不曉的《大白鯊》，也就是由史蒂芬史匹柏執導的第一集。