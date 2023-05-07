Marz23即將展開巡演。（華納提供）

Marz23即將展開巡演。（華納提供）

Marz23日前推出全新專輯《不遠處》，緊接著將展開世界巡迴演唱會「不遠處 World Tour」，第一波公布演出場次包括新加坡、香港及台北、高雄！Marz23本週末正在香港宣傳新專輯及受邀演出，對於2023年將到各地巡演，他興奮表示：「真的很興奮，剛好巡演首站也在香港，有種先過來場勘的感覺，也發現到這裡的歌迷都很熱情！」

睽違近3年，Marz23 推出第2張個人創作專輯，集結這幾年來無論是心境上的變化，甚或是身份的轉變及人生的體悟，也是近年來Marz23最重要的一張作品。而新歌〈不遠處〉更深切道出「如果沒有見過地獄，又怎能確信怎樣的風景最美」，將 Marz23 穿越低潮後的釋放展露無遺，在專輯中也像是結語般的存在，也希望這首歌有如黑暗中的光明，迎來嶄新的盼望，相信最美的風景就在「不遠處」。

MV拍攝時最令 Marz23 印象深刻的即是要攀爬彷彿永無止盡的「天梯」，甚至還第一次嘗試吊鋼絲！除了拍攝後發現兩手長繭；Marz23 更分享了一段故事：「在拍MV前一天剛好六年前幫我算夢境牌的朋友私訊我；我想到幾年前抽牌時剛好抽到一張一樣在爬天梯的人，覺得很玄於是分享給他；他沒有很驚訝，反而跟我說『這就對了，因為你一直有在照你內心的路走』，當下內心覺得很震撼。」

隨著專輯推出，Marz23昨搶先在官方社群曝光「不遠處 World Tour」將在 6 月正式開跑，目前人在香港演出及宣傳的 Marz23 ，興奮表達迫不及待的心情；5日剛在 Space Music Festival 演出的他，笑說感覺像是先來香港勘景，並聊到在音樂祭演出的心得：「發現香港人的喉嚨跟我一樣也是鐵做的，嘶吼音一級棒！」也表示對香港的氛圍及歌迷印象很鮮明：「小時候其實跟爸媽來過，這次因為工作重新來到這裡，感覺是一個很cyber punk的城市；香港的歌迷很直接，有什麼爽不爽都直接說的，台灣的歌迷比較含蓄一點。」演唱會門票13日中午率先開賣台北、高雄場次門票。