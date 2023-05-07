「謝謝媽媽，您辛苦了！」南投縣政府結合新住民各服務單位，於7日在慈濟南投聯絡處舉行「母愛愛無限手作幸福玫瑰」活動，為新住民家庭提前歡慶母親節，現場子女幫媽媽奉茶及浴佛祈福方式，感恩母愛、日日安康。

為讓新住民感受台灣傳統孝道美好，藉由子女幫媽媽奉茶，表達對媽媽為家庭付出的感謝。現場越南籍阮紅蝶老師教大家手作玫瑰杯子蛋糕，好看又好吃，藉由家人手作的樂趣為親子感情升溫。

南投縣長許淑華指出，新住民離鄉背井，選擇在台灣落地生根，照顧所愛的子女、老公及公婆，語言的隔閡、觀念落差，需很大勇氣及耐心來適應陌生的環境，相當不容易，縣府對新住民在台生活適應相當關心。

南投縣政府指出，新住民嫁到台灣尚未取得身分證，若突遭家庭重大變故、或因醫療所需，求救無門者，縣府將補強急難扶助方案給予協助，協助度過難關。

南投縣政府表示，新住民生活適應輔導多元文化班即將於6月4日至7月9日止在草屯鎮、6月24日至7月29日在仁愛鄉；天然手工皂製作、編織教學、原住民歌舞教學等生活化及多元化等課程，可向草屯鎮及仁愛鄉戶政事務所報名。