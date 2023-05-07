桃園市議長盃慢速壘球錦標賽開幕，賽事將持續至6月4日，連續6個周末在桃園市中平、八德、觀音等慢速壘球場熱烈開打。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市議長盃慢速壘球錦標賽今在中壢中平棒壘球場盛大開幕，桃園市長張善政體驗擊球。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

2023桃園市議長盃慢速壘球錦標賽今日開幕，賽事將持續至6月4日，連續6個周末在桃園市中平、八德、觀音等慢速壘球場熱烈開打，桃園市長張善政今日出席表示，這屆賽事報名相當踴躍，共有79隊組隊參與，超過1500位選手參賽競技，比賽絕對精彩可期。

桃園市議長盃慢速壘球錦標賽今日在中壢區中平棒壘球場盛大開幕，請來樂天女孩阿布舞、慧慧、十元、陳伊、凱莉絲、紫庭為賽事帶來活力四射的開幕表演。立委呂玉玲、市議員黃敬平、市議員陳韋曄、桃園市體育局長許彥輝、中壢區長李日強、桃園市慢速壘球委員會主委郭雲輝等人，皆一同出席。

張善政表示，球友們在喜愛的棒壘球場揮灑汗水，盡情享受比賽比勝負更重要，市府致力於培養運動風氣，促進市民健康，其中慢壘球和棒球都是提倡的重點項目，感謝桃園市龍馬棒壘球協會主辦議長盃慢速壘球錦標賽，每年把比賽愈辦愈好，盼未來賽事規模持續擴大，市府會積極協助，一起將棒壘球運動打造為桃園招牌運動。

桃園市龍馬棒壘球協會理事長黃敬平表示，這屆比賽共分7組，集結79隊以球會友，相信選手在賽事期間定會全力以赴，打出最精彩的比賽，也希望大家享受比賽過程，感謝各領隊、球友、裁判、志工等夥伴同心協力，還有市府全力協助，盼透過賽事推廣棒壘球精神。