「2023梧棲五七藝文季開幕暨鐵馬采風活動」7日熱鬧登場。（梧棲區公所提供／陳淑娥台中傳真）

「2023梧棲五七藝文季開幕暨鐵馬采風活動」7日熱鬧登場。（梧棲區公所提供／陳淑娥台中傳真）

「2023梧棲五七藝文季開幕暨鐵馬采風活動」7日熱鬧登場。（梧棲區公所提供／陳淑娥台中傳真）

5月7日是屬於梧棲人特殊日子，台中市梧棲區公所7日在朝元宮旁舉行「2023梧棲五七藝文季開幕暨鐵馬采風活動」，同時慶祝梧棲人口數突破6萬大關，特別頒發紀念牌給第6萬個設籍人口楊小弟弟，現場相當熱鬧。

梧棲區長溫國宏表示，梧棲區公所為均衡各項區務發展，除了全力配合市府推動社會福利政策、積極爭取各項基礎建設，未來會持續規畫更多優質的藝文活動，期盼能吸引全台觀光客的目光，行銷在地產業、創造各項商機。

今日活動現場設有具特色藝術及地方美食「最愛吾妻」市集，包括陶藝家陳文濱等數位在地陶藝家獨特創作、手作文創藝品、美食甜點、風味獨特咖啡、農特產品、還有戰斧牛排試吃等，活動輕鬆又溫馨。

梧棲區公所指出，今年特別規畫在5月7日梧棲生日當天，邀請梧棲區在地店家加入5月7日當天及5-7月限定優惠活動，嘉惠參與活動的鄉親及外地觀光客，希望藉由文藝活動怡情養性外，也帶動梧棲觀光與創造經濟，為梧棲帶來人潮與錢潮，共創地方繁榮。