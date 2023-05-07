5、6月梅雨季報到，台中市政府消防局示警，梅雨季節濕度高，若電器插頭、插座有綠繡氧化，可能造成電阻變高而發熱，變成一個小暖爐不斷發電，有熱源加上濕氣導電、可燃物（插座邊塑膠），就會形成火點，可能釀災失火。

台中市政府消防局在臉書指出，今年梅雨季已揭開序幕，只要下雨家裡就會潮濕，加上吹南風，房子便會出現反潮現象，流汗不止，這時就要特別注意檢查家中電器插座、插頭有無綠鏽氧化。

台中市消防局解釋，金屬插頭受濕氣影響會氧化、出現綠鏽，不檢查不容易察覺，若插頭、插座出現綠鏽，會讓導電的面積縮小，接上電源時插頭電阻會變高而發熱，就像一個小暖爐般，不斷消耗電，變成一個熱源；當有熱源加上濕氣導電、可燃物（插座邊塑膠）會形成一個火點而釀災，或是髒污灰塵加上水氣導電，也會短路產生火花，也恐導致火災。

台中市消防局表示，插頭長期不用一定要拔，如果插座有鬆動、插座孔出現銅綠，代表內部已經氧化、鏽蝕，必須更換或清潔，以免釀成火災；另外，插頭可以清潔、插座若有鏽斑或發黑，則要換新，且換新插座記得把家中電源總開關箱的「無熔絲開關」關閉後再更換，以免觸電。