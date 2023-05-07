國民黨副主席連勝文。（中時資料照／粘耿豪攝）

民進黨主席、副總統賴清德傳出其幕僚正在強化「反共不反中」的論述，國民黨副主席連勝文今（7）日直言，「務實的台獨工作者終究還是台獨工作者！」

根據《TVBS》今日報導，民進黨的總統候選人賴清德為爭取中間選民，他的幕僚正在研究強化「反共不反中」的論述。

對此，連勝文直言，「美麗的騙子還是騙子，可愛的詐欺犯還是詐欺犯，務實的台獨工作者終究還是台獨工作者！」不管用什麼話術，都沒辦法掩飾賴清德的台獨主張，可能把台灣帶入兵凶戰為的事實。