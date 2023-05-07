民進黨主席、副總統賴清德傳出其幕僚正在強化「反共不反中」的論述，國民黨副主席連勝文今（7）日直言，「務實的台獨工作者終究還是台獨工作者！」
根據《TVBS》今日報導，民進黨的總統候選人賴清德為爭取中間選民，他的幕僚正在研究強化「反共不反中」的論述。
對此，連勝文直言，「美麗的騙子還是騙子，可愛的詐欺犯還是詐欺犯，務實的台獨工作者終究還是台獨工作者！」不管用什麼話術，都沒辦法掩飾賴清德的台獨主張，可能把台灣帶入兵凶戰為的事實。
民進黨主席、副總統賴清德傳出其幕僚正在強化「反共不反中」的論述，國民黨副主席連勝文今（7）日直言，「務實的台獨工作者終究還是台獨工作者！」
根據《TVBS》今日報導，民進黨的總統候選人賴清德為爭取中間選民，他的幕僚正在研究強化「反共不反中」的論述。
對此，連勝文直言，「美麗的騙子還是騙子，可愛的詐欺犯還是詐欺犯，務實的台獨工作者終究還是台獨工作者！」不管用什麼話術，都沒辦法掩飾賴清德的台獨主張，可能把台灣帶入兵凶戰為的事實。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。