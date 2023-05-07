桃園市蘆竹、大園地區今天有部分區域突然停電，台電桃園區營業處統計影響戶數高達2250戶，經搶修後已於下午2點20分全數復電，至於停電原因則為鳥巢導致裝腳礙子接收不良。

台電桃園區營業處表示，停電區域包括大園區中正東路2到3段、五青路、五權里，以及蘆竹區大興十到十四街、大新二到五街、大新路、新生路、新莊里、新福街一帶。停電原因則為「鳥獸碰觸」，因鳥巢導致裝腳礙子接收不良，目前已全數復電。