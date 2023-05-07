桃園蘆竹、大園2250戶突停電 兇手竟是「牠」 15:392023/05/07 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園蘆竹、大園2250戶突然停電，經台電調查後發現兇手竟是鳥巢，才導致裝腳礙子不良。圖為停電示意圖。（陳夢茹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市蘆竹、大園地區今天有部分區域突然停電，台電桃園區營業處統計影響戶數高達2250戶，經搶修後已於下午2點20分全數復電，至於停電原因則為鳥巢導致裝腳礙子接收不良。 台電桃園區營業處表示，停電區域包括大園區中正東路2到3段、五青路、五權里，以及蘆竹區大興十到十四街、大新二到五街、大新路、新生路、新莊里、新福街一帶。停電原因則為「鳥獸碰觸」，因鳥巢導致裝腳礙子接收不良，目前已全數復電。 #桃園市 #蘆竹區 #大園區 #鳥巢 #停電 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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