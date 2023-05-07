每個人對待感情的態度不同，有些人即便再有原則，一旦愛上一個人，也會因為對方一次又一次放棄自己的底線，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座，明知在這段感情中會受傷，也會傻傻去愛。

▍牡羊座

牡羊座個性真誠，一旦喜歡上一個人就會勇於追求，不喜歡拐彎抹角，加上他們很看重感覺，認定對方後就會全身心地投入其中，即便未來可能會遭遇到困難或出現反對聲浪，牡羊座也會遵循內心的感覺，一路愛到底。

▍金牛座

金牛座個性相當執拗，一旦愛上一個人就會徹底放下所有防備，拿出最大的溫柔和耐心去呵護對方，不管對方做錯什麼，金牛座都會說服自己原諒另一半，有時候固執得讓人心疼。

▍獅子座

獅子座是一個理性又帶著感性成分的人，對於自己所走的每一步都很有想法，不過一旦陷入愛情就像變了一個人一樣，就算會受傷，獅子也沒想過要放棄，總是傻傻地為對方付出。

▍射手座

都說射手座花心，其實他們一旦專情起來比任何人都癡心，加上射手座心思單純，在愛裡不求回報，只會一味付出，並且明目張膽地偏愛另一半，即便這段感情會給自己帶來傷害，他們也心甘情願。