1周大嬰兒突呼吸不穩乾嘔 阿SIR飛車送醫急救

桃園市一名27歲黃姓男子日前慌張跑進中壢警分局中壢派出所，表示自己剛出生一周的兒子不知為何突然乾嘔、呼吸不穩，他與妻子帶至小兒科診所就醫，須轉至大醫院治療，但當時適逢下班尖峰時段，車流量大、道路壅塞，急忙請求警方協助送醫，所幸最後順利將嬰兒送到醫院及時就醫。

中壢警方指出，事發於上月14日，黃男當晚8時許，神情慌張跑進派出所內，向警方表示，因剛出生一個多禮拜的兒子不知為何突然開始乾嘔、呼吸不穩，已先偕同妻子自行開車前往附近小兒科診所就醫，但醫生表示這狀況需要請設備齊全的醫院協助，黃男便再開車趕往醫院，但當時為下班時段，道路十分壅塞，著急之下經過中壢派出所，趕忙請求警方協助開道。

中壢派出所員警游輝倫、楊明諺及余子平，因情況緊急，立刻放下手邊工作，請抱著嬰兒的黃妻搭乘巡邏車，開啟警鳴器一路開道，優先將嬰兒送往桃園醫院，使原本超過20分鐘的車程，僅用5分鐘就順利將嬰兒送達醫院，經了解原來是因為嬰兒黃疸值較高引起，經醫生診治無生命危險，黃男夫婦非常感謝警方幫忙，讓剛出生的兒子能及時就醫。

警方表示，警車開道具有一定危險性，若有急迫緊急事故，警方一定不吝伸出援手，盡全力積極援助，但仍呼籲民眾，若有緊急就醫情形，建議優先通知救護車前來救護，在第一時間具有專業救護人員及救護器材，能給予較佳的醫療協助，避免傷勢擴大嚴重。