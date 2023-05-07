「新黑特建中」被匿名人士張貼納粹符號。（翻攝自新黑特建中臉書粉專）

台中一中「烯環鈉」爭議事件才落幕沒多久，臉書粉專「靠北中一中十點零」被匿名者以符號拼湊成「納粹」，連「靠北彰中2.0」及「新黑特建中」也都出現同樣貼文。建國中學強調，該粉專無任何審查機制，已在第一時間要求刪除貼文並報警，呼籲學生創設平台應負起管理責任，避免成為有心人士擾亂社會的工具。

建國中學學務處說明，「新黑特建中」粉專非官方網站，該粉專無任何審查機制，本校發現貼文第一時間已經私訊管理員說明貼文有不妥，並要求刪除貼文，也向臉書提出檢舉。

建國中學學務處表示，據了解，友校臉書粉絲專頁亦出現相同圖案，不排除有心人士利用各校粉絲專頁散播不當言論，因此，本校已報警處理，發文者應為個人言行負起責任。

建國中學強調，言論自由應以不侵害他人自由權利為前提，更不應該以言論自由的名義挑起歷史爭議與傷痛，提醒學生創設類似社群平台，應負起積極管理責任，避免淪為有心人士擾亂社會秩序的工具。