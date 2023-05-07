刑事局首創「警政數位證物鏈」，完善數位證物證明力。（警方提供）

犯罪集團透過各種新興科技進行犯罪，為提升打擊犯罪能量，刑事局主動開發第三代「CIB-Triage III」現場採證工具，除整合手機、電腦、雲端等多項採證功能，更加入模組化、智能化勘察採證程序。另為防止證物遭到汙染、竄改及日後法院面臨證據能力等挑戰。刑事局以區塊鏈新創科技具「去中心化」、「不可篡改性」以及「可追溯性」等特性，作為證據保全與驗真的工具，領先全國執法單位組建「警政數位證物鏈」。

刑事局首創「警政數位證物鏈」，完善數位證物證明力。（警方提供）

刑事局首創「警政數位證物鏈」，完善數位證物證明力。（警方提供）

刑事局7日指出，該局自2022年起，即投入「區塊鏈」技術研究，於2023年順利建置「警政數位證物鏈」，讓執法單位在第一現場即可透過數位簽章等技術，將數位證據驗證資訊上傳區塊鏈，並配合近期法務部、司法院推動的「司法聯盟鏈」，能有效解決警、檢、院等針對雲端證物於法庭上的驗真性、一致性等問題，也強化司法訴訟公正性，保障民眾法律權益。

刑事局表示，目前推動的警政區塊鏈系統，係採用超級帳本（Hyperledger Fabric）技術，率先與台北市警局、新北市警局等機關建立節點，透過將數位證物以SHA-256雜湊值運算，自動運算出雜湊值，將採證時間以及其他資訊寫入警政數位證物鏈。

自動化存證流程減少人工介入可能，目前刑事局人員實測，可有效節省現場採證超過90％以上時間，且日後當證物進入法庭時，透過驗證程序，可立即確認證數位證物是否遭到竄改，無須再傳喚採證人員出庭作證，堪稱我國司法史上首創的「數位證人」。

刑事局強調，這是國內所有執法單位「首創」使用區塊鏈技術納入數位鑑識監督鏈（Chain of Custody，簡稱CoC）流程，同時又可透過警政數位證物鏈與司法聯盟鏈結合，強化司法機關共識，未來透過產官學研領域加入或引入民間公證機制，將會讓數位證據保全與程序更臻完善，也是我國刑事科技領域卓越邁進。