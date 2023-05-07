「2023新竹縣客家新曲獎」開放報名徵件囉！第一名獎金將從10萬元提高至12萬元，前3名得獎者更將由主辦單位錄製為數位單曲，收件時間即日起至9月18日截止，歡迎喜愛客語音樂創作者踴躍投稿，發揚客家文化。

文化局長李安妤表示，為延續客家語言新生力，傳揚客家曲詞文化之美，並鼓勵年輕世代接觸客家音樂與文化，每一年辦理客家新曲獎比賽，匯集音樂界前輩共同孵育創作新星，把客家音樂的感染力無限延伸，讓客家文化深植人心。

去年客家新曲獎共收到44件作品投稿參賽，最後由10組入圍者在新竹縣政府文化局演藝廳演出，角逐冠軍寶座，最終由何芸娜創作的作品，得到評審一致青睞奪冠，獲得首獎10萬元獎金，第二名黃岳捷，第三名劉玉芳。今年第一名獎金將提高至12萬元，第二、第三名則與去年同為6萬元、3萬元。

今年收件時間即日起至9月18日截止，不限國籍年齡，亦不限創作題材，11月18日將舉行決賽暨頒獎典禮。

縣長楊文科熱情邀請所有喜愛客語音樂創作的佳人才子共襄盛舉，挑戰客家音樂的無限可能。報名簡章可至新竹縣政府文化局官網查詢。