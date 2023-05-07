俄烏戰爭至今打了快15個月，烏克蘭展現驚人的反抗意志，多次成功阻止俄軍攻勢。隨著反攻時機將至，外界莫不對烏軍寄與厚望，希望能藉此機會扭轉局面。烏克蘭國防部長日前接受《華盛頓郵報》採訪，坦言反攻未必能取得重大戰果，呼籲各界不要期望過高。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）本周接受《華盛頓郵報》專訪，直言外界的期待過高。「全世界都高估了我們的反攻行動，」列茲尼科夫說。「很多人都在等…希望能看到顯著的進展，」他強調，實際結果可能會令人失望。

烏克蘭士兵6日在東部城鎮蘇勒答爾（Soledar）面對俄軍攻勢，以D-30榴彈砲反擊。（圖／路透）

烏克蘭必須盡可能在戰場上獲勝，才能得到更多盟友的信任和援助，尤其是他們去年秋天在哈爾科夫（Kharkiv）戰場成功逆襲，10天收復了6000平方公里失土。

然而現實情況是，俄軍在長達1,400多公里的戰線上挖了大量戰壕和防禦工事，同時有多達50萬俄軍正把矛頭對準烏克蘭，其中6成就駐紮在烏克蘭境內，烏軍要想複製過去的勝利，恐怕沒那麼容易。

「我無法告訴你收復多少失土算是成功，10公里、30公里、100公里還是200公里？」列茲尼科夫說。畢竟在前線，有地理和人數優勢的是俄羅斯，不是烏克蘭。