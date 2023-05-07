自助洗衣店「洗勒烘乾」，網驚：招牌有聲音。(業者提供)

自助洗衣店「洗勒烘乾」，網驚：招牌有聲音。(業者提供)

洗衣店設計參考日本打造出原木色和白色的文青、溫馨以及潔淨的洗衣空間。(業者提供)

在屏東及台南經營火鍋店的陳姓餐飲業者，近日利用閒置店面改裝成為自助洗衣店，命名「洗勒烘乾」，招牌一掛上去便吸引路人目光，認為名字諧音相當有趣，有網友驚呼：招牌會自己發出聲音。

業者表示，當初設計理念是要將洗衣、烘乾，再融入快樂元素，在跟幾個朋友討論後，最後激盪出「洗勒烘乾」這個諧音梗，他笑說，懂的人就懂。

至於外觀設計則參考日本打造出原木色和白色的文青、溫馨以及潔淨的洗衣空間。期盼大家在忙碌的生活之中，也可以感受到店家要帶給大家歡樂、創意及輕鬆的生活美學。

因為名字引來熱議，他也搞笑拍影片辦道歉大會，邀請網友一起集思廣益、協助命名，但PO文一出隨即歪樓，出現「全家一起去烘乾」、「烘乾隨人」、「李美烘乾」、「包包去烘乾」，網友創意大噴發。

因店名引起廣大討論，業者坦言，自己真沒料想到，且事後收到許多民眾聯絡有意加盟，正著手規畫此事。