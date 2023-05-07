《星際大戰》是國際知名科幻IP，吸引許多忠實粉絲，由於口號「願原力與你同在（May the Force Be with You）」諧音剛好是英文的5月4日，這一天也成為全球星戰迷歡慶的「星際大戰日」。沒想到昨（4）日台灣知名書店誠品慶祝時卻大搞烏龍，誤用另一知名科幻IP《星艦迷航記》的圖片、文字，消息曝光後引發粉絲暴動，誠品也為此道歉。

臉書粉專「誠品人 eslite member」4日深夜發文表示，「每年5月4日，一起歡慶『星際大戰日』！」沒想到卻使用《星艦迷航記》中尖耳副船長史巴克（Spock）「瓦肯舉手禮」打招呼進行配圖，甚至配上瓦肯舉手禮的招呼語，「生生不息，繁榮昌盛！Live Long and Prosper」，可以說是完全搞混兩大科幻巨作。

對此，許多網友紛紛回應，「小編意圖在星際大戰日這天引起星際大戰」、「哦哦，經典的一幕：哈利，你是個巫師！」、「喔買尬，這真是一個讓星戰與星艦同時被看到的曝光手法啊，誠品小編的犧牲奉獻精神真是令人感念」、「兩個可能，一是故意吵聲量，誠品需要嗎？現在可能需要了；二是真無知，誠品賣書的欸，現在還是嗎？無論有意無意，也許都恰好的隱喻了誠品的現況」，媒體人黃揚明也分享當時截圖畫面。

誠品在引發熱議後，先後刪除《星艦迷航記》的圖片、文字再道歉，「小編手誤，在此向大家致上5百萬次道歉」，許多人則說，「你知道你差點引發星際大戰嗎？」、「不換圖效果比較好噢」、「我真心希望你是故意的，這樣很好玩」、「居然不是反串」。