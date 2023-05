《星際大戰》是國際知名科幻IP,吸引許多忠實粉絲,由於口號「願原力與你同在(May the Force Be with You)」諧音剛好是英文的5月4日,這一天也成為全球星戰迷歡慶的「星際大戰日」。沒想到昨(4)日台灣知名書店誠品慶祝時卻大搞烏龍,誤用另一知名科幻IP《星艦迷航記》的圖片、文字,消息曝光後引發粉絲暴動,誠品也為此道歉。

臉書粉專「誠品人 eslite member」4日深夜發文表示,「每年5月4日,一起歡慶『星際大戰日』!」沒想到卻使用《星艦迷航記》中尖耳副船長史巴克(Spock)「瓦肯舉手禮」打招呼進行配圖,甚至配上瓦肯舉手禮的招呼語,「生生不息,繁榮昌盛!Live Long and Prosper」,可以說是完全搞混兩大科幻巨作。

對此,許多網友紛紛回應,「小編意圖在星際大戰日這天引起星際大戰」、「哦哦,經典的一幕:哈利,你是個巫師!」、「喔買尬,這真是一個讓星戰與星艦同時被看到的曝光手法啊,誠品小編的犧牲奉獻精神真是令人感念」、「兩個可能,一是故意吵聲量,誠品需要嗎?現在可能需要了;二是真無知,誠品賣書的欸,現在還是嗎?無論有意無意,也許都恰好的隱喻了誠品的現況」,媒體人黃揚明也分享當時截圖畫面。

誠品在引發熱議後,先後刪除《星艦迷航記》的圖片、文字再道歉,「小編手誤,在此向大家致上5百萬次道歉」,許多人則說,「你知道你差點引發星際大戰嗎?」、「不換圖效果比較好噢」、「我真心希望你是故意的,這樣很好玩」、「居然不是反串」。