星宇航空6日JX-800班機因在降落當時東京成田機場側風太強，先前二度降落無法成功，改先轉降名古屋機場，後來又飛回成田機場再降了二次才成功，也因此讓返台的JX-801延遲；另外一架班機JX-803也因警示燈顯示異常延誤起飛，接連造成302名旅客困在成田機場無法回台。星宇航空董事長張國煒6日搭機趕赴日本東京處理相關事宜，7日中午親自駕駛飛機返台，他在機場表示「對旅客真的很不好意思」。

張國煒7日中午在桃機受訪時表示，星宇航空JX-802航班抵達東京成田機場後，航機指示燈顯示異常，公司依規定進行航機結構檢查，檢查完成後改為JX-803準備後推起飛，但成田機場受側風影響，同時段還有其他航空公司班機等待起降，讓該航班遲遲無法得到起飛許可，加上飛航組員因等待班機檢檢查時間，面臨超時工作，緊急從台北安排機組員搭機趕到東京。

星宇航空董事長張國煒6日搭機趕赴日本東京處理相關事宜，7日中午親自駕駛飛機返台。（陳麒全攝）

張國煒指出，成田機場宵禁時間是晚上11時，當日因氣候因素已延到當地時間深夜12時，一度也說可能會延至凌晨0時30分，結果最後成田機場又以「公平起見」為由，禁止所有航班起飛，加上原本已經安排旅客去旅館過夜，結果海關下班了，也沒有辦法讓旅客清關離開機場，所以只能提供睡袋、點心及瓶水等，安排旅客在機場候機室過夜。

他強調「對旅客真的很不好意思」，所以第一時間趕去成田機場處理後續相關事宜，也親自面對旅客，向大家道歉，而且目前日本代理公司下的新人也很多，處理例行航班都還沒有問題，一旦遭遇異常狀況就兵荒馬亂「他們也不知道怎麼辦」，各種狀況攪在一起就變成昨天的狀況。

張國煒親自去日本將飛機開回台灣，並在桃機受訪時直呼很倒楣，但自己也有問題。（陳麒全攝）

張國煒說，為使受影響旅客能儘速返台，星宇航空已將部分旅客簽轉他航，並於7日清晨調度一架A321班機飛往東京疏運，加上原本另一班計劃返回台灣的班機，共同接回旅客，原本計劃一早起飛，但又因為日本系統故障，只能改以手動登錄，班機最後在日本當地時間下午1時20分起飛返台。

張國煒感嘆地說，他從昨天至今還沒有睡覺，「蠻倒楣的，不過也是考驗，我們也發現自己有些問題」，星宇航空對於航班延誤深感抱歉，對於受影響滯留旅客將去回程全額退票，展現公司最大的誠意，並全力協助後續行程事宜，同時內部也將全面深刻檢視本次事件之處置措施，處理時就是盡其所能讓所有人都回來，不一定要都搭星宇航空的飛機，能轉出去就轉出去，讓大家最快的速度回到台灣，「但我們還是要跟所有的社會大眾道歉」，雖然是受氣候的影響，雖然中間有層層的關卡，倒楣是很倒楣，但還有很多瑕疵會再內部檢討改進。