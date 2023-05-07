大學選擇的系所，攸關未來出路，一名網友表示，大學在介紹各系所的同時，也應該把未來薪資範圍、職場狀況等一併加入，讓選填系所的高中生可預知未來狀況，直呼「大學科系介紹是不是應該附帶警語？」貼文引發熱議，網友認為不需要特意將系所缺點寫出來，「需要他人被動提醒的人，念什麼都失敗」。

原PO今（7）日於PTT八卦板指出，大學畢業10年了，現在也可以驗證當年選擇的科系是對或錯，若大學選錯系所，可能離「撿角」不遠。

原PO表示，大學不是職業培訓所，但還是有不少人為理想而唸，他舉社工系例子，工作起薪較低，卻對社會帶來很多正面幫助。他說，很多剛畢業的高中生，不清楚很多科系未來的出路，認為各科系在介紹系所同時，也要加上警語，例如未來工作薪資範圍、在職場遇到可能狀況等，「不然被騙進去，豈不是怨嘆一輩子？大學科系介紹是不是應該附帶警語？」

貼文曝光，網友也紛紛留言，「其實問學長姐就好了」、「都什麼年代了，網路查一下就知道」、「你這樣文組誰念」、「需要他人被動提醒的，念什麼都失敗」、「有想法的人，自己會去查不需要你給警語」、「不用寫，問一下就知道了吧」、「基本上看分數就知道哪些是賺錢的，就分數考不高，才選不到那些熱門賺錢的」。