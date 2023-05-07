展望第二季，正基表示，雖供應鏈的庫存和終端需求仍在調整中，同時整體市場供需、全球通脹和國際局勢等大環境的不確定性猶存，影響正基上半年整體營運表現，公司持續積極開發應用寬溫產品線並拓展利基型無線通訊模組應用市場，除了工業電腦、醫療、工控等業務保持穩健的出貨態勢外，近期也延伸接單觸角至智能醫療及電動車相關應用產品等多樣領域，助力旗下「AMPAK」AIoT無線網通模組產品良好業務接單條件。

根據國際調研機構IDC預測，2023年智慧家居設備出貨量將增長2.2％，且設備數量將於2027年達到12.3億台，智慧家居成為了消費電子領域少有的逆勢成長的品類之一。正基看好，隨著Matter智慧家居聯網標準和ChatGPT在AloT智能家居市場上匯聚，一方面提高了智慧家居產品之間的互通性和協同性，另一方面改進了智能家居的人機互動方式，提高了消費者使用體驗和應用價值，使得智慧家居市場變得更加成熟和完善，有利於加速擴大智慧家居的市場滲透率，助於正基旗下「AMPAK」AIoT無線網通模組產品持續延伸終端應用市場的範圍，創造未來持續保持良好接單動能。