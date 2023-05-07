新黨台北市議員侯漢廷。（資料照／張穎齊攝）

民進黨主席、副總統賴清德傳出其幕僚正在強化「反共不反中」、「和平與愛」的論述，新黨市議員侯漢廷笑稱，賴清德已無可救藥，所有論述都在混水摸魚。侯漢廷大笑並批賴清德，面對綠營支持者，就隨便喊喊反中、罵罵大陸，支持者就群起興奮，大概就像「湘西趕屍」一樣，鈴鐺搖起來，殭屍就跟著走了，鈴鐺在搖什麼？完全不在乎。

民進黨主席、副總統賴清德傳出其幕僚正在強化「反共不反中」的論述。新黨市議員侯漢廷今（7）日在中天電視《周末大爆卦》大笑稱，賴清德已無可救藥，所有論述都在混水摸魚。如果賴清德看到民調一直掉，應該是擔心受怕，49.8％的人認為賴清德上台，兩岸會更緊張，並可能有軍事衝突。

侯漢廷直言，民調讓賴清德必須調整說法或戰略，但賴清德其實已經知道，如果把選戰主軸定位在民主專制，是行不通的，因為大家不相信侯友宜或柯文哲會專制。

侯漢廷分析，戰爭與和平一直都是綑綁在賴清德頭上的緊箍咒，提到賴清德就想到戰爭，5成的人都這麼認為，所以賴清德調整說法，就是要去搶和平的話語權、詮釋權。

因此，賴清德最近強調「和平與愛」，侯漢廷直言，這真是胡說八道，想想以前暴力小英的詞是怎麼來的？以前民進黨是怎樣煽動群眾打警察，現在褲子穿起來之後，翻臉不認人，開始講愛與和平。

侯漢廷比喻，賴清德的論述都是在騙，都是在唿悠，面對綠營支持者，就隨便喊喊反中、罵罵大陸，支持者就群起興奮，大概就像「湘西趕屍」一樣，鈴鐺搖起來，殭屍就跟著走了，鈴鐺在搖什麼？完全不在乎。