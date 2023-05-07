小港區1家食品工廠今傳出液態氨氣外洩，消防人員到場戒備。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市小港區中亨街1家食品工廠，今傳出液態氨氣外洩，消防局獲報後，出動8車17人，於現場佈署水線防護及警戒。

現場1名年約30歲的男性員工，疑似吸入氨氣造成喉嚨不舒服，由救護人員急救處置後送醫。現場目前已完成止漏。