該起車禍，一共釀成5人受傷。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

重機車頭嚴重毀損。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

三民區澄清、澄明路口今發生一起交通事故，20歲的葉姓大型重機騎士由澄清路南向北行駛時，疑似闖紅燈撞上3輛正要起步的機車。這起車禍一共釀成5傷，葉姓騎士和杜姓女騎士2人傷勢最為嚴重，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

監視器拍下，20歲的葉姓大型重機騎士7日上午11時32分，沿三民區澄清路行經澄明街時，撞上3輛正要起步的機車，4輛車撞成一團，現場滿是車殼碎片和零件，怵目驚心，消防人員獲報後到場救援，將5名傷者送醫。

警方初步調查，62歲的杜姓女機車騎士首當其衝，杜女擦撞到70歲的劉姓女騎士，劉女再擦撞載著5歲小男童的42歲林姓女騎士。其中葉姓騎士，及杜姓騎士傷勢嚴重，杜因傷重，由院方搶救中。初步研判為葉姓男騎士疑似闖紅燈，不過詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

車禍當下，附近的店家和民眾都聽到巨大撞擊聲響，就看到機車如保齡球般四處被撞倒，傷者也都躺在地上，趕緊協助叫救護車。由於車子漏油，警察封路，清潔隊人員也到場灑木屑清理。