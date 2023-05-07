陳澤耀（左）跟雲鎂鑫把握時間與嘉明湖合影。（陳澤耀提供）

陳澤耀完成登山行程後，就要在台灣拍戲上工了。（陳澤耀提供）

馬來西亞演員陳澤耀曾以電影《分貝人生》拿下上海國際電影節亞洲新人獎，他與台灣電影合作密切，2021年與李李仁、林心如合作《迷失安狄》，最近又跟温昇豪合拍《我的賽車老爸》、跟吳慷仁搭檔在《富都青年》演出兄弟。4月14日陳澤耀又飛來台灣，這回他把馬來西亞歌手老婆雲鎂鑫一起帶來台灣，夫妻檔挑戰登嘉明湖。

陳澤耀跟雲鎂鑫把這趟台灣行當成蜜月旅行，全台北中南跑透透，有趣的是，之前拍攝《富都青年》，吳慷仁飛到馬來西亞拍攝，夫妻倆當時盡地主之誼，這次到台灣，輪吳慷仁大方招待請吃午飯，雲鎂鑫說：「我們還差遣他，把他當Uber司機，他載我們去運動用品店買登山裝備，然後再喝個咖啡，晚上他就去拍戲了，真的很像一個大哥哥。」

其實陳澤耀跟雲鎂鑫本就是登山好手，兩人在2018年就有登過喜馬拉雅山脈的其中一座高峰，海拔達6000多公尺，雖然嘉明湖海拔是3300公尺，但兩人用3天時間達陣，都是摸黑出發沒有長休，辛苦程度不輸登喜馬拉雅山的經驗，陳澤耀說：「可惜偏偏我們到嘉明湖的時候起霧，宛如一片白牆，所以我們看到的嘉明湖，跟照片裡湖天一色的嘉明湖完全不一樣，好險風很大，把雲霧吹散，還是有看到30秒。」

雲鎂鑫4月30日已回到馬來西亞，繼續自己的DJ工作，而陳澤耀則是續留台灣，準備新戲拍攝，在疫情爆發時，兩人曾經歷過台馬兩地相隔，整整8個月沒能見面，陳澤耀說：「我會用小別勝新婚來安慰自己，光看她整理行李的背影就會很捨不得，但鎂鑫也因為此行登山，有了一些工作邀約，可能不久後也會再來台灣，到時就會碰面。」