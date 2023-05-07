新北中信特攻昨在季後賽首輪G3下半場徹底打爆對手，靠著阿巴西、金恩與卡斯3人得分都破20的凶猛火力，特攻終場130比86再度痛宰台中太陽，確定將以3勝0敗戰績，隊史首次闖進T1聯盟總冠軍賽，特攻在季後賽首輪3戰平均贏了太陽39.7分(分別贏了48、27、44分)，充分證明雙方實力相當懸殊。

前兩戰開賽就被打爆的太陽，今天不同了，首節靠莫爾特里、蘇奕晉、萊斯等人火力保持領先，打完首節28比25領先，太陽更在次節一開始打出10比2，一度領先11分，但卡斯與金恩、林韋翰攜手幫助特攻追近且超前，上半場結束，特攻55比53領先。

但到第三節，特攻決定不再讓了，阿巴西、謝亞軒與卡斯等人各投進1顆三分球，帶動特攻打出誇張的26比6猛攻，轉眼擴大領先到22分，阿巴西最後包辦特攻第三節攻下36分當中的17分，剛好跟太陽第三節全隊得分相同，充分展現他驚人得分爆發力。

特攻末節一開始就打出8比0小高潮，很快就把領先差距擴大到30分以上，幾乎提前確定連3場季後賽都以至少痛宰太陽27分以上收場，也讓這場季後賽提前進入垃圾時間，就算太陽看起來早就宣告投降了，特工仍然毫不客氣把領先擴大到40分以上。