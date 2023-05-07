YouTuber愛莉莎莎以開箱、代購韓國化妝品爆紅，日前和男友呂杰陽到土耳其旅遊，卻在搭計程車時遇到黑心司機，不僅半路放他們下車，還亂喊車資，導致兩人只能提著行李走在石板路上，讓她忍不住邊走邊哭。

愛莉莎莎今（6）日在IG限時動態難過表示，在土耳其搭計程車很可怕，「每次都被坐地起價，然後常常計程車收了全額（他們自己喊的鬼價錢），還半（路）把你丟包在路上」，影片中可見兩人從車上下來，司機還粗魯地將行李拿出來，讓她無奈說道：「ㄌㄨ了這些行李快半小時，邊走邊哭，真的在路上大哭。」

而呂杰陽也在IG上奉勸網友不要在土耳其搭計程車，並分享2次經歷，第一次是司機開了6分鐘後，在半路以封路為由讓他們下車，而且還強收250里拉（約新台幣500元），雖然有說只能給100里拉（約新台幣200元），「但行李在他後車廂不開也沒辦法，最後計程車依然收費500元」，而且兩人還得行走1公里的石板路。

第二次則是上車前及上車後都有詢問價格，以及是否跳錶，司機都回答沒問題，雖然沒有半路丟包，司機也還會介紹沿路風景，但從地圖上可見預計9分鐘的車程，最後卻開價300里拉（約新台幣600元），讓兩人都覺得誇張。

而近日開啟環島之旅的企鵝妹也曾在土耳其搭過計程車，當時她遇到一位10分鐘車程就收取200里拉（約新台幣400元）的司機，且該司機以交通阻塞為由拒絕跳錶收費，最後才以150里拉（約300台幣）成交，而此事件也一度鬧上當地新聞，引發熱烈討論。